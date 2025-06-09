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تعطّل مركبة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه غزير ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

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2025-06-09 | 00:27
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تعطّل مركبة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه غزير ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
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تعطّل مركبة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه غزير ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

 
 
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