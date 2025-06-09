وزير الزراعة: أثبتت قوى الأمن الداخليّ أنها حامية للناس وللطبيعة فهي من شاركت في إطفاء النيران وغيرها من المهمات وبدأنا العمل كحكومة على تحسين الواقع للقوى الامنية والعسكرية

وزير الزراعة ممثلًا الرئيس عون من محمية أرز الشوف: نحتفل بالذكرى الـ١٦٤ للمؤسسة التي شكلت مثالًا في الولاء ونكرم شهداء قوى الأمن الداخلي بزرع أرزة عن إسم كل شهيد

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