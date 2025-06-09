إيران تعتبر إعتراض إسرائيل سفينة مساعدات متجهة إلى غزة عمل "قرصنة"

مسرحية "Maybe Happy Ending" تحصد العدد الأكبر من جوائز "توني" الأميركية

مسرحية "Maybe Happy Ending" تحصد العدد الأكبر من جوائز "توني" الأميركية

وزير الزراعة: أثبتت قوى الأمن الداخليّ أنها حامية للناس وللطبيعة فهي من شاركت في إطفاء النيران وغيرها من المهمات وبدأنا العمل كحكومة على تحسين الواقع للقوى الامنية والعسكرية