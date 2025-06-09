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رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يغادر الثلاثاء بيروت إلى عمان في زيارة رسمية إلى الأردن تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

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2025-06-09 | 08:03
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رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يغادر الثلاثاء بيروت إلى عمان في زيارة رسمية إلى الأردن تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
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رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يغادر الثلاثاء بيروت إلى عمان في زيارة رسمية إلى الأردن تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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