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التحكم المروري: ازالة الشاحنة على طريق ضهر البيدر والسير الى تحسن تدريجي
آخر الأخبار
2025-06-09 | 09:48
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التحكم المروري: ازالة الشاحنة على طريق ضهر البيدر والسير الى تحسن تدريجي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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