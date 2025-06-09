سامي الجميل لـ"عشرين 30": أسعار تذاكر السفر الى لبنان المرتفعة "جريمة موصوفة" ترتكب بحق لبنان منذ فترة طويلة ونحن اليوم أمام انفتاح لبنان على العالم ونحن بحاجة الى تخفيض هذه الكلفة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك