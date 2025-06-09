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وزير الزراعة ممثلًا الرئيس عون: الأمن الحقيقيّ لا يُبنى بالسلاح وحده بل بمؤسسات وشراكة متكاملة والدفاع عن لبنان لا يقتصر على حماية الحدود بل يشمل بيئته