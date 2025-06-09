سامي الجميل لـ"عشرين 30": الرئيس عون يحاول استعادة السيادة بأكثر طريقة ايجابية وعبر مدّ اليد والخطر الاكبر أنّه اذا لم يستطع تحقيق ذلك وفشل العهد فقد يكون هناك جولة ثقانية من الحرب على لبنان

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