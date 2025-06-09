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سامي الجميل لـ"عشرين 30": بمعزل عن المفاوضات الإيرانية الأميركية فإن موضوع حزب الله "محسوم" فحصر السلاح بيد الجيش اللبناني أصبح قرارا محسوما دوليا
آخر الأخبار
2025-06-09 | 15:16
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": بمعزل عن المفاوضات الإيرانية الأميركية فإن موضوع حزب الله "محسوم" فحصر السلاح بيد الجيش اللبناني أصبح قرارا محسوما دوليا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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