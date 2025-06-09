سامي الجميل لـ"عشرين 30": عندما تعين وزير العدل اجتمعت به وتمنيت عليه ان تكون التشكيلات القضائية مبنية على الكفاءة وأن يكون القاضي غير مسيس وليس فاسدا ولا يجب على أي سياسي تسمية قاض ويجب ألا تكسر المعايير الموضوعية

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