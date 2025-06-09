مسؤول أميركي لرويترز: من المقرر أن ينشر الجيش الأميركي موقتا نحو 700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس إلى حين وصول قوات إضافية من الحرس الوطني إلى المدينة

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