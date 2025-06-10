رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: على الدولة ان يكون لديها السيطرة الكاملة على كل القوات المسلحة وتحقيق السلام وتطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701

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