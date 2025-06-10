رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: انهيار القطاع المالي في لبنان هو نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب والبلد يواجه تحديات كبرى

رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: نعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العادلة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي

رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: نعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العادلة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي

رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: على الدولة ان يكون لديها السيطرة الكاملة على كل القوات المسلحة وتحقيق السلام وتطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701