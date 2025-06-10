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رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحصلنا على تمويل لبرنامج "أمان" وعلى قرض لاعادة الاعمار من البنك الدولي ويبقى الكثير للقيام به وأمام التحديات ننظم مؤتمرين دوليين في الأشهر المقبلة

آخر الأخبار
2025-06-10 | 03:51
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رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحصلنا على تمويل لبرنامج &quot;أمان&quot; وعلى قرض لاعادة الاعمار من البنك الدولي ويبقى الكثير للقيام به وأمام التحديات ننظم مؤتمرين دوليين في الأشهر المقبلة
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رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحصلنا على تمويل لبرنامج "أمان" وعلى قرض لاعادة الاعمار من البنك الدولي ويبقى الكثير للقيام به وأمام التحديات ننظم مؤتمرين دوليين في الأشهر المقبلة

 
 
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