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رويترز: الشرطة النمساوية تعلن إطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة غراتس بعد مقتل شخص في هجوم على مدرسة
آخر الأخبار
2025-06-10 | 04:59
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رويترز: الشرطة النمساوية تعلن إطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة غراتس بعد مقتل شخص في هجوم على مدرسة
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