وزير المال خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: سنركز كل الجهود على استقطاب المستثمرين وسنشرك القطاع العام في مجال النمو في المستقبل

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وزير المال خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: المهم اليوم هو أن نطلق جهود اعادة الإعمار لنُمكّن الدولة من القيام بدورها الأساسي وهذا طريق أساسي لنعيد اكتساب ثقة المواطنين