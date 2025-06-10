وزير المال خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: المهم اليوم هو أن نطلق جهود اعادة الإعمار لنُمكّن الدولة من القيام بدورها الأساسي وهذا طريق أساسي لنعيد اكتساب ثقة المواطنين

رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: عملية اعادة الإعمار ستبدأ في نهاية هذا العام

رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: عملية اعادة الإعمار ستبدأ في نهاية هذا العام

وزير المال خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: سنركز كل الجهود على استقطاب المستثمرين وسنشرك القطاع العام في مجال النمو في المستقبل