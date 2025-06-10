رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: عملية اعادة الإعمار ستبدأ في نهاية هذا العام

المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري: بالنظر الى الحاجات المتعلقة بإعادة الإعمار فإن الحكومة اتخذت قرارات كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ وهذا التنفيذ يجب أن يكون فعالا وشفافا

المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري: بالنظر الى الحاجات المتعلقة بإعادة الإعمار فإن الحكومة اتخذت قرارات كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ وهذا التنفيذ يجب أن يكون فعالا وشفافا

وزير المال خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: المهم اليوم هو أن نطلق جهود اعادة الإعمار لنُمكّن الدولة من القيام بدورها الأساسي وهذا طريق أساسي لنعيد اكتساب ثقة المواطنين