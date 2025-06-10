المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري: بالنظر الى الحاجات المتعلقة بإعادة الإعمار فإن الحكومة اتخذت قرارات كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ وهذا التنفيذ يجب أن يكون فعالا وشفافا

التايمز: بريطانيا ستفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

التايمز: بريطانيا ستفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة: عملية اعادة الإعمار ستبدأ في نهاية هذا العام