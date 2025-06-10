التايمز: بريطانيا ستفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري: بالنظر الى الحاجات المتعلقة بإعادة الإعمار فإن الحكومة اتخذت قرارات كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ وهذا التنفيذ يجب أن يكون فعالا وشفافا

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