الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التايمز: بريطانيا ستفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش
آخر الأخبار
2025-06-10 | 08:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التايمز: بريطانيا ستفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بريطانيا
ستفرض
عقوبات
الوزيرين
الإسرائيليين
وسموتريتش
التالي
مانشستر سيتي يعين المساعد السابق لكلوب في الجهاز الفني لغوارديولا
المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري: بالنظر الى الحاجات المتعلقة بإعادة الإعمار فإن الحكومة اتخذت قرارات كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ وهذا التنفيذ يجب أن يكون فعالا وشفافا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:54
ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت أكثر تشددًا في المحادثات النووية
أخبار دولية
11:54
ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت أكثر تشددًا في المحادثات النووية
0
آخر الأخبار
11:52
الجريدة الرسمية: مصر تخصص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية
آخر الأخبار
11:52
الجريدة الرسمية: مصر تخصص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية
0
آخر الأخبار
11:51
شاب في حالة خطرة بحاجة ماسة إلى كلية... للتبرع الاتصال على الرقمين 03265258 أو 78963302 وعلى المتبرع أن يبلغ بين الـ25 والـ35 عامًا ولا يعاني من مشاكل صحّية وأن تكون فئة دمّه B-+ أو O-+
آخر الأخبار
11:51
شاب في حالة خطرة بحاجة ماسة إلى كلية... للتبرع الاتصال على الرقمين 03265258 أو 78963302 وعلى المتبرع أن يبلغ بين الـ25 والـ35 عامًا ولا يعاني من مشاكل صحّية وأن تكون فئة دمّه B-+ أو O-+
0
آخر الأخبار
11:49
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار
آخر الأخبار
11:49
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:54
ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت أكثر تشددًا في المحادثات النووية
أخبار دولية
11:54
ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت أكثر تشددًا في المحادثات النووية
0
آخر الأخبار
11:52
الجريدة الرسمية: مصر تخصص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية
آخر الأخبار
11:52
الجريدة الرسمية: مصر تخصص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية
0
آخر الأخبار
11:51
شاب في حالة خطرة بحاجة ماسة إلى كلية... للتبرع الاتصال على الرقمين 03265258 أو 78963302 وعلى المتبرع أن يبلغ بين الـ25 والـ35 عامًا ولا يعاني من مشاكل صحّية وأن تكون فئة دمّه B-+ أو O-+
آخر الأخبار
11:51
شاب في حالة خطرة بحاجة ماسة إلى كلية... للتبرع الاتصال على الرقمين 03265258 أو 78963302 وعلى المتبرع أن يبلغ بين الـ25 والـ35 عامًا ولا يعاني من مشاكل صحّية وأن تكون فئة دمّه B-+ أو O-+
0
آخر الأخبار
11:49
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار
آخر الأخبار
11:49
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-05-24
في مهرجان كان السينمائي... "النظرة الغامضة للفلامنغو" يحصد جائزة أطول فيلم في مسابقة "نظرة ما"
فنّ
2025-05-24
في مهرجان كان السينمائي... "النظرة الغامضة للفلامنغو" يحصد جائزة أطول فيلم في مسابقة "نظرة ما"
0
آخر الأخبار
11:49
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار
آخر الأخبار
11:49
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار
0
أخبار لبنان
2025-05-30
كركي: تعديل تعرفة الصور الشعاعية خطوة جديدة ضمن خطة الإصلاح الشامل للضمان الإجتماعي
أخبار لبنان
2025-05-30
كركي: تعديل تعرفة الصور الشعاعية خطوة جديدة ضمن خطة الإصلاح الشامل للضمان الإجتماعي
0
أخبار دولية
10:40
صندوق النقد الدوليّ: سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة
أخبار دولية
10:40
صندوق النقد الدوليّ: سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:40
اتحادات بلديات البقاع تنتخب رؤساءها
أخبار لبنان
08:40
اتحادات بلديات البقاع تنتخب رؤساءها
0
أخبار لبنان
08:32
وزارة الزراعة تستكمل توزيع بطاقة المزارع
أخبار لبنان
08:32
وزارة الزراعة تستكمل توزيع بطاقة المزارع
0
أمن وقضاء
08:29
صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش
أمن وقضاء
08:29
صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش
0
أخبار لبنان
08:21
في السراي الحكومي... اجتماع للصناديق والدول المانحة
أخبار لبنان
08:21
في السراي الحكومي... اجتماع للصناديق والدول المانحة
0
أخبار لبنان
03:58
رئيس الحكومة من مؤتمر "اعادة بناء لبنان": نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب..ونعمل مع المجتمع الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة الثقة
أخبار لبنان
03:58
رئيس الحكومة من مؤتمر "اعادة بناء لبنان": نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب..ونعمل مع المجتمع الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة الثقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أبرز الملفات على طاولة المفاوضات الأميركية - الصينية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أبرز الملفات على طاولة المفاوضات الأميركية - الصينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مؤتمر للمانحين: أموال إعادة الإعمار مرتبطة بالسياسة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مؤتمر للمانحين: أموال إعادة الإعمار مرتبطة بالسياسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أرقام قياسية بالجملة... وسيناريو غير مسبوق شهده النهائي التاريخي لبطولة رولان غاروس أبرز دورات التنس الكبرى بالعالم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أرقام قياسية بالجملة... وسيناريو غير مسبوق شهده النهائي التاريخي لبطولة رولان غاروس أبرز دورات التنس الكبرى بالعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سفينة "مادلين" من غزة إلى قبضة إسرائيل... هذه قصتها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سفينة "مادلين" من غزة إلى قبضة إسرائيل... هذه قصتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:26
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
أمن وقضاء
12:26
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
2
أمن وقضاء
14:19
تدابير سير بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا
أمن وقضاء
14:19
تدابير سير بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا
3
خبر عاجل
14:50
سامي الجميل لـ"عشرين 30": على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي
خبر عاجل
14:50
سامي الجميل لـ"عشرين 30": على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي
4
أمن وقضاء
08:29
صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش
أمن وقضاء
08:29
صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش
5
خبر عاجل
15:13
سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مقتنع بأنه باللحظة التي يتخذ فيها حزب الله قرارا بتفكيك "منظومته العسكرية" لن نعود بحاجة الى اليونيفيل ولا الى أي شيء آخر
خبر عاجل
15:13
سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مقتنع بأنه باللحظة التي يتخذ فيها حزب الله قرارا بتفكيك "منظومته العسكرية" لن نعود بحاجة الى اليونيفيل ولا الى أي شيء آخر
6
حال الطقس
01:53
طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان...
حال الطقس
01:53
طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان...
7
أخبار لبنان
05:28
بلدية بدياس تستنكر التعرض لدورية "اليونيفل" وتشيد بدورها..
أخبار لبنان
05:28
بلدية بدياس تستنكر التعرض لدورية "اليونيفل" وتشيد بدورها..
8
أمن وقضاء
08:58
العثور على سيدة مسنة في كورنيش النهر... وقوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
08:58
العثور على سيدة مسنة في كورنيش النهر... وقوى الأمن تعمّم صورتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More