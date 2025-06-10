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ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت "أشد حدة" في المحادثات النووية

آخر الأخبار
2025-06-10 | 11:35
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ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت &quot;أشد حدة&quot; في المحادثات النووية
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ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت "أشد حدة" في المحادثات النووية

 
 
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