شاب في حالة خطرة بحاجة ماسة إلى كلية... للتبرع الاتصال على الرقمين 03265258 أو 78963302 وعلى المتبرع أن يبلغ بين الـ25 والـ35 عامًا ولا يعاني من مشاكل صحّية وأن تكون فئة دمّه B-+ أو O-+

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