وكالة نقلا عن الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم خدماتها لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران لمساعدة واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق

يسرائيل هيوم: وزير خارجية إسرائيل رفض اتصالاً من نظيره البريطاني بعد عقوباته بحق سموتريتش وبن غفير

يسرائيل هيوم: وزير خارجية إسرائيل رفض اتصالاً من نظيره البريطاني بعد عقوباته بحق سموتريتش وبن غفير

الوكالة الوطنية للإعلام: أكثر من 50 جنديا إسرائيليا تجاوزوا الخط الأزرق في منطقة بئر شعيب شرق بلدة بليدا برفقة جرافتين وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي أزال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق