يسرائيل هيوم: وزير خارجية إسرائيل رفض اتصالاً من نظيره البريطاني بعد عقوباته بحق سموتريتش وبن غفير

التحكم المروري: أعمال تزفيت على التحويلة من طريق المطار القديمة باتجاه أوتوستراد الأسد

التحكم المروري: أعمال تزفيت على التحويلة من طريق المطار القديمة باتجاه أوتوستراد الأسد

وكالة نقلا عن الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم خدماتها لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران لمساعدة واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق