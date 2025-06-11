وزير العمل بعد اجتماع مع ممثلي قطاع النقل البري المشترك والإتحاد العمالي العام: اجتماع أمس واليوم كان اجتماعا واضحا وصريحا وتم الإتفاق على العمل الجاد على تقييم الإجراءات والزيادات التي اتخذت في مجلس الوزراء

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