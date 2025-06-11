بشارة الأسمر: تحسن الوضع الإقتصادي في هذه المرحلة يحسن أمورًا كثيرة ونحن بانتظار تطورات إيجابية تنعكس على القطاع العام

وزير العمل: في موضوع قطاع النقل البري فقد تم الإتفاق على دعم القطاع أو إعفائه من الرسوم وهذا الأمر يتولاه وزير المالية لدراسة آلية التنفيذ وقد تم الإتفاق مع وزير الداخلية على البدء بتطبيق قانون السير

وزير العمل: في موضوع قطاع النقل البري فقد تم الإتفاق على دعم القطاع أو إعفائه من الرسوم وهذا الأمر يتولاه وزير المالية لدراسة آلية التنفيذ وقد تم الإتفاق مع وزير الداخلية على البدء بتطبيق قانون السير

وزير العمل بعد اجتماع مع ممثلي قطاع النقل البري المشترك والإتحاد العمالي العام: اجتماع أمس واليوم كان اجتماعا واضحا وصريحا وتم الإتفاق على العمل الجاد على تقييم الإجراءات والزيادات التي اتخذت في مجلس الوزراء