بسام طليس: أعلن تعليق التحرك غدا واجتماعاتنا ستبقى مفتوحة

وزير الدفاع الإيراني: طهران ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع مع الولايات المتحدة

وزير الدفاع الإيراني: طهران ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع مع الولايات المتحدة

وزير العمل: في موضوع قطاع النقل البري فقد تم الإتفاق على دعم القطاع أو إعفائه من الرسوم وهذا الأمر يتولاه وزير المالية لدراسة آلية التنفيذ وقد تم الإتفاق مع وزير الداخلية على البدء بتطبيق قانون السير