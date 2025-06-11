ترامب في مقابلة: ثقتنا قلت في إبرام اتفاق مع إيران

التحكم المروري: أعمال تزفيت على أوتوستراد جبيل - المسلك الشرقي محلة نهر ابراهيم وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل حركة السير

التحكم المروري: أعمال تزفيت على أوتوستراد جبيل - المسلك الشرقي محلة نهر ابراهيم وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل حركة السير

الكرملين: يمكن لروسيا المساعدة في إزالة المواد النووية من إيران إذا اتفق الجانبان على ضرورة ذلك