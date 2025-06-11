وزير العدل: عملنا على قانون استقلالية القضاء والتعيينات كما أصبح هناك انتظام في العمل القضائي وخصوصا في تحقيق المرفأ والاغتيالات ومن ضمنها اغتيال لقمان سليم

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك