الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية: جرحى في غارة من مسيرة على باحة منزل في بلدة بيت ليف

آخر الأخبار
2025-06-11 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية: جرحى في غارة من مسيرة على باحة منزل في بلدة بيت ليف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية: جرحى في غارة من مسيرة على باحة منزل في بلدة بيت ليف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية:

مسيرة

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٦جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
الجيش الاسرائيليّ خرق السياج وتوغل داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:08

الجيش: إصابة ضابط وعسكريَّين نتيجة انفجار ذخائر في منطقة عيناتا – بنت جبيل

LBCI
أخبار لبنان
16:03

حبيش: لا اعادة اعمار قبل حل مسألة السلاح... وهذا ما قاله بشأن قانون الانتخابات

LBCI
آخر الأخبار
15:39

هادي حبيش لـ"حوار المرحلة": موضوع الـ6 نواب بدعة يجب أن تلغى وأنا مع أن يتنخب اللبنانيون المغتربون النواب الـ128 والميغاسنتر تحد من الرشاوى الانتخابية والضغوطات

LBCI
رياضة
15:30

مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي رايندرس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:39

هادي حبيش لـ"حوار المرحلة": موضوع الـ6 نواب بدعة يجب أن تلغى وأنا مع أن يتنخب اللبنانيون المغتربون النواب الـ128 والميغاسنتر تحد من الرشاوى الانتخابية والضغوطات

LBCI
رياضة
15:30

مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي رايندرس

LBCI
آخر الأخبار
15:13

هادي حبيش لـ"حوار المرحلة": موقف الدول واضح بألا اعادة اعمار قبل حل مسألة سلاح حزب الله وعلى الحزب أن يقتنع بهذا الواقع

LBCI
آخر الأخبار
15:06

هادي حبيش لـ"حوار المرحلة": المفاوضات الإيرانية الأميركية ليست سهلة والضربة الأميركية على إيران واردة وقد نصل إلى حرب في الشرق الاوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:43

لودريان في كليمنصو... وجولة بحث في تطورات لبنان والمنطقة مع وليد وتيمور جنبلاط

LBCI
فنّ
2025-06-06

أفيخاي أدرعي يردّ على فيديو نادين الراسي: "مشكلتكم ليست معنا"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 11-06-2025

LBCI
آخر الأخبار
15:06

هادي حبيش لـ"حوار المرحلة": المفاوضات الإيرانية الأميركية ليست سهلة والضربة الأميركية على إيران واردة وقد نصل إلى حرب في الشرق الاوسط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"بأعمال كلها حب" هكذا دخلت القديسة تيريزا الطفل يسوع الى قلب كل مؤمن وهذه قصتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اقتراح قانون الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي... التطور أسرع من متاهة اللجان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الحرية الشخصية في سوريا.. للأغنياء فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل تلوّح بضربة لإيران... والواقع العسكري يكشف حدود التهديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الثقة الأوروبية تتراجع… ولبنان على أبواب اللائحة السوداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بين الكباش على التعيينات وأزمة الثقة بين المسؤولين.. "كربج البلد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هذا هو دور فرنسا في لبنان..

LBCI
أخبار دولية
13:03

اتصالات الليل تمتصّ احتجاجات النهار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 11-06-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
23:49

الجيش: توقيف مواطنَين أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية

LBCI
فنّ
11:41

بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة... تامر حسني يكشف آخر تطورات وضع ابنه الصحي

LBCI
خبر عاجل
10:42

معلومات للـLBCI: توقيف الوزير السابق للاقتصاد اأمين سلام في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على اشارة مدعي عام التمييز جمال الحجار وذلك على خلفية التحقيق معه في الاخبار المقدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية

LBCI
أخبار لبنان
09:09

الاتحاد الأوروبي يوضح إدراج لبنان على قائمة الدول عالية المخاطر: القرار مرتبط بـFATF ولا علاقة له بأداء الحكومة

LBCI
حال الطقس
01:55

طقس حار يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
00:45

السلطات اللبنانية تعتقل يمنياً زوّد "الموساد" بمعلومات عن الحوثيين... هذا ما كشفه مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 11-6-2025

LBCI
أخبار لبنان
06:24

ميقاتي: على "حزب الله" بذل المزيد من الجهود لتنقية بيئته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More