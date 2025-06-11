رويترز عن مسؤول أميركي: السماح بمغادرة أسر العسكريين الأميركيين في البحرين موقتا

يسرائيل هيوم: وزير خارجية إسرائيل رفض اتصالاً من نظيره البريطاني بعد عقوباته بحق سموتريتش وبن غفير

يسرائيل هيوم: وزير خارجية إسرائيل رفض اتصالاً من نظيره البريطاني بعد عقوباته بحق سموتريتش وبن غفير

وكالة نقلا عن الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم خدماتها لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران لمساعدة واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق