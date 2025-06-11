أمين سر تكتل الاعتدال الوطني هادي حبيش لـ"حوار المرحلة": الاسرائيلي هو الذي يقوم بالخروقات وأصبحنا أرضا مستباحة وعلى الدول التي تتوسط بين لبنان واسرائيل أن تكون عادلة وقناعتنا أنه يجب تسليم السلاح وحصره بيد الدولة

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