بشارة الأسمر: تحسن الوضع الإقتصادي في هذه المرحلة يحسن أمورًا كثيرة ونحن بانتظار تطورات إيجابية تنعكس على القطاع العام

بشارة الأسمر: تحسن الوضع الإقتصادي في هذه المرحلة يحسن أمورًا كثيرة ونحن بانتظار تطورات إيجابية تنعكس على القطاع العام

وزير العمل بعد اجتماع مع ممثلي قطاع النقل البري المشترك والإتحاد العمالي العام: اجتماع أمس واليوم كان اجتماعا واضحا وصريحا وتم الإتفاق على العمل الجاد على تقييم الإجراءات والزيادات التي اتخذت في مجلس الوزراء