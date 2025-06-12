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قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزون ومستعدون لمواجهة أي حروب على أي مستويات

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2025-06-12 | 08:55
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قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزون ومستعدون لمواجهة أي حروب على أي مستويات
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قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزون ومستعدون لمواجهة أي حروب على أي مستويات

 
 
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