مطر للـLBCI: أتيت مستقلًا وأنا متناغم على الصعيد الشخصيّ مع السياسيين جميعهم لكن عمليًا مصلحة الوطن هي الأهم ولست وريث ميقاتي

حريق كبير أتى على فندق في ميدان إهدن

حريق كبير أتى على فندق في ميدان إهدن

مسؤول إيراني كبير لرويترز: التوتر الإقليمي المتصاعد "حرب نفسية" تهدف إلى التأثير على محادثات طهران النووية مع الولايات المتحدة يوم الأحد