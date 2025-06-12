مطر للـLBCI: آداء الرئيس سلام مختلف عن آداء سابقيه والدليل إنّنا نرى تعيينات وبعض التحسينات

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مطر للـLBCI: الخطاب الفتنويّ ضد أي مكوّن والذي يسبب حربًا أهلية يُؤجَّل فلنتجه نحو نمط الرئيس عون في الحوار والمخرج ليس عبر "كسر" الحزب أكثر