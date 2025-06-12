وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيليّ ورئيس الموساد سيسافران للقاء المبعوث الأميركيّ ويتكوف قبل المحادثات الأميركية الإيرانية الأحد

الخارجية الأميركية: يحظر على موظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم التحرك خارج منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر

الخارجية الأميركية: يحظر على موظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم التحرك خارج منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر

السجن 37 شهرًا لمحلّل سابق في "سي آي إيه" سرّب وثائق في شأن ضربة إسرائيلية