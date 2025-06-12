وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا كان ماكرون يريد إقامة دولة فلسطينية فعليه إقامتها على الأراضي الفرنسية الواسعة

أ.ف.ب: الخطوط الهندية تفيد بأن 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا في الطائرة المنكوبة

أ.ف.ب: الخطوط الهندية تفيد بأن 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا في الطائرة المنكوبة

أ.ف.ب: هيئة الطيران المدني الهندية تقول إن 242 شخصا على متن طائرة إير إنديا التي تحطمت