منظمة غير حكومية: النائبة الأوروبية ريما حسن وخمسة ناشطين من سفينة "مادلين" في طريقهم إلى المطار في إسرائيل

السفارة الأميركية في البحرين: لا تغير في وضع الموظفين والعمليات والأنشطة مستمرة كالمعتاد

السفارة الأميركية في البحرين: لا تغير في وضع الموظفين والعمليات والأنشطة مستمرة كالمعتاد

المتحدث العسكريّ العراقيّ: إجلاء بعض موظفي السفارة الأميركية من العراق أو مناطق أخرى في الشرق الأوسط هو إجراء احترازيّ تنظيميّ خاص بهم