السفارة الأميركية في البحرين: لا تغير في وضع الموظفين والعمليات والأنشطة مستمرة كالمعتاد

"رست فيه قبل 4300 عام"... علماء يزعمون اكتشاف موقع سفينة نوح وهذه التفاصيل!

"رست فيه قبل 4300 عام"... علماء يزعمون اكتشاف موقع سفينة نوح وهذه التفاصيل!

منظمة غير حكومية: النائبة الأوروبية ريما حسن وخمسة ناشطين من سفينة "مادلين" في طريقهم إلى المطار في إسرائيل