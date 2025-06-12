وسائل إعلام رسمية عن قائد الحرس الثوري الإيراني: طهران سترد على إسرائيل "بطريقة أكثر قوة وتدميرا" من الهجمات السابقة

سفارة الجمهورية اليمنية: الشخص اليمنيّ الموقوف بتهمة التخابر لا يحمل أي صفة رسمية

سفارة الجمهورية اليمنية: الشخص اليمنيّ الموقوف بتهمة التخابر لا يحمل أي صفة رسمية

طيران الإمارات: نراقب الوضع في المنطقة عن كثب ولا تغييرات في عملياتنا