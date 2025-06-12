الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: حريق في درب السيم على مسافة قريبة من المنازل والدفاع المدني يعمل على إخماده
آخر الأخبار
2025-06-12 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: حريق في درب السيم على مسافة قريبة من المنازل والدفاع المدني يعمل على إخماده
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
السيم
مسافة
قريبة
المنازل
والدفاع
المدني
إخماده
التالي
وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول إيرانيّ: الهدف الأميركيّ هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات
تحسبات لضربة إسرائيلية محتملة على البرنامج النوويّ الإيرانيّ
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:08
أميركا تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوخي الحذر الشديد
أخبار دولية
14:08
أميركا تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوخي الحذر الشديد
0
آخر الأخبار
14:00
الخارجية الأميركية: نتيجة التوتر الإقليمي المتزايد واشنطن تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي المزيد من الحذر
آخر الأخبار
14:00
الخارجية الأميركية: نتيجة التوتر الإقليمي المتزايد واشنطن تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي المزيد من الحذر
0
أخبار دولية
13:58
ترامب يدعو إسرائيل لعدم ضرب إيران مع "قرب" التوصل لاتفاق نووي
أخبار دولية
13:58
ترامب يدعو إسرائيل لعدم ضرب إيران مع "قرب" التوصل لاتفاق نووي
0
آخر الأخبار
13:55
غارة إسرائيلية إستهدفت دراجة نارية على طريق عام النبطية الفوقا
آخر الأخبار
13:55
غارة إسرائيلية إستهدفت دراجة نارية على طريق عام النبطية الفوقا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:00
الخارجية الأميركية: نتيجة التوتر الإقليمي المتزايد واشنطن تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي المزيد من الحذر
آخر الأخبار
14:00
الخارجية الأميركية: نتيجة التوتر الإقليمي المتزايد واشنطن تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي المزيد من الحذر
0
آخر الأخبار
13:55
غارة إسرائيلية إستهدفت دراجة نارية على طريق عام النبطية الفوقا
آخر الأخبار
13:55
غارة إسرائيلية إستهدفت دراجة نارية على طريق عام النبطية الفوقا
0
آخر الأخبار
13:48
لودريان لـ عشرين 30: نُدين تسليح حزب الله ولكننا نعترف بوجوده كمجموعة
آخر الأخبار
13:48
لودريان لـ عشرين 30: نُدين تسليح حزب الله ولكننا نعترف بوجوده كمجموعة
0
آخر الأخبار
13:47
لودريان لـ عشرين 30: احتكار السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة وتنفيذ هذا المبدأ يقع على عاتق سلطات الدولة وأنا أؤيد نهج الرئيس عون بشكل كامل فهو يجمع بين الحزم والحذر وهذا ما يُفترض أن يميز دور رئيس الجمهورية
آخر الأخبار
13:47
لودريان لـ عشرين 30: احتكار السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة وتنفيذ هذا المبدأ يقع على عاتق سلطات الدولة وأنا أؤيد نهج الرئيس عون بشكل كامل فهو يجمع بين الحزم والحذر وهذا ما يُفترض أن يميز دور رئيس الجمهورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:01
قائد الحرس الثوري: رد إيران على أي عدوان إسرائيلي سيكون "أقوى وأكثر تدميرا"
أخبار دولية
08:01
قائد الحرس الثوري: رد إيران على أي عدوان إسرائيلي سيكون "أقوى وأكثر تدميرا"
0
آخر الأخبار
13:55
غارة إسرائيلية إستهدفت دراجة نارية على طريق عام النبطية الفوقا
آخر الأخبار
13:55
غارة إسرائيلية إستهدفت دراجة نارية على طريق عام النبطية الفوقا
0
أخبار دولية
2025-04-03
حكومة المجر قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
2025-04-03
حكومة المجر قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
0
أخبار دولية
2025-05-13
الحوثيون يؤكدون إطلاق "صاروخ باليستي" نحو مطار بن غوريون
أخبار دولية
2025-05-13
الحوثيون يؤكدون إطلاق "صاروخ باليستي" نحو مطار بن غوريون
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذه المناطق التي ستزورها القديسة تيريز الطفل يسوع في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذه المناطق التي ستزورها القديسة تيريز الطفل يسوع في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أمين سلام خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أمين سلام خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حكم أمهز يتحدث للـLBCI عن تعامل إيران مع الضربة إذا حصلت…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حكم أمهز يتحدث للـLBCI عن تعامل إيران مع الضربة إذا حصلت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شن تل أبيب ضربة ضد إيران: الأجواء المحلية والإقليمية والأميركية تجعل الأيام المقبلة حاسمة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شن تل أبيب ضربة ضد إيران: الأجواء المحلية والإقليمية والأميركية تجعل الأيام المقبلة حاسمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هذه الخيارات التي قد يلجأ إليها الرئيس الأميركي قبل جولة المفاوضات الأحد…
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هذه الخيارات التي قد يلجأ إليها الرئيس الأميركي قبل جولة المفاوضات الأحد…
0
أخبار دولية
13:16
مؤتمر حل الدولتين: أميركا تحذر والسعودية ماضية!
أخبار دولية
13:16
مؤتمر حل الدولتين: أميركا تحذر والسعودية ماضية!
0
أخبار دولية
13:15
ترامب: أريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران... ومن المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران
أخبار دولية
13:15
ترامب: أريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران... ومن المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوكالة تدين، طهران تتحدى، وواشنطن تخلي... والنار تحت الرماد في ضيافة عُمان
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوكالة تدين، طهران تتحدى، وواشنطن تخلي... والنار تحت الرماد في ضيافة عُمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 12-6-2025
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 12-6-2025
2
أمن وقضاء
02:51
مروّج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
02:51
مروّج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
3
صحف اليوم
00:30
مصادر "الأخبار": الاجتماع بين لودريان ورعد تناول 3 نقاط أساسية
صحف اليوم
00:30
مصادر "الأخبار": الاجتماع بين لودريان ورعد تناول 3 نقاط أساسية
4
خبر عاجل
04:16
رويترز نقلا عن دبلوماسيين: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا
خبر عاجل
04:16
رويترز نقلا عن دبلوماسيين: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا
5
خبر عاجل
12:44
ترامب: من المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران ولا أريد أن أقول إن الضربة وشيكة وأريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران ونحن قريبون من ذلك
خبر عاجل
12:44
ترامب: من المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران ولا أريد أن أقول إن الضربة وشيكة وأريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران ونحن قريبون من ذلك
6
خبر عاجل
05:48
رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية: القوات المسلحة الإيرانية تطلق مناورات عسكرية "تركز على تحركات العدو"
خبر عاجل
05:48
رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية: القوات المسلحة الإيرانية تطلق مناورات عسكرية "تركز على تحركات العدو"
7
أخبار دولية
03:35
مسؤول إيراني لرويترز: دولة "صديقة" حذرت طهران من ضربة عسكرية محتملة
أخبار دولية
03:35
مسؤول إيراني لرويترز: دولة "صديقة" حذرت طهران من ضربة عسكرية محتملة
8
أخبار لبنان
05:17
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى روما... ولقاء مع البابا لاون غدا
أخبار لبنان
05:17
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى روما... ولقاء مع البابا لاون غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More