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مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر للـLBCI: بحسب مطّلعين ترامب قد يسمح بضربة محدودة للاسرائيليين على ايران قد تُعيد المفاوضات

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2025-06-12 | 12:58
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مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر للـLBCI: بحسب مطّلعين ترامب قد يسمح بضربة محدودة للاسرائيليين على ايران قد تُعيد المفاوضات
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مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر للـLBCI: بحسب مطّلعين ترامب قد يسمح بضربة محدودة للاسرائيليين على ايران قد تُعيد المفاوضات

 
 
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