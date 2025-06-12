لودريان لـ عشرين 30: استمعت باهتمام إلى خطاب الرئيس عون في 9 كانون الثاني وتأثرت بإصراره على استعادة السيادة الكاملة للبنان وحصر السلاح بيد الدولة هذان الالتزامان أُكّدا في البيان الوزاري لرئيس الحكومة والتحدي اليوم هو تطبيقهما وفرنسا تدعم هذا التوجه

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