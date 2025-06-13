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o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
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o
كسروان
25
o
متن
25
o
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2025-06-12 | 20:52
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روبيو: يجب على إيران ألا تستهدف المصالح الأميركية أو القوات الأميركية
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