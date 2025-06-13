نتنياهو: معركتنا ليست مع الشعب الإيراني بل معركتنا مع الدكتاتورية الإيرانية

الوكالة الرسمية: العراق يغلق مجاله الجوي ويعلق حركة الطيران في كل مطارات البلاد

الوكالة الرسمية: العراق يغلق مجاله الجوي ويعلق حركة الطيران في كل مطارات البلاد

نيويورك تايمز: أسعار النفط تقفر إلى مستوى هو الأعلى منذ أشهر بسبب مخاوف من تعطل إمدادات النفط