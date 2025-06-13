نتنياهو: إيران كانت تخطط لتصنيع 10 آلاف صاروخ باليستي

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: تم نقل كبار القادة الإسرائيليين إلى مكان آمن

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: تم نقل كبار القادة الإسرائيليين إلى مكان آمن

قناة برس تي في الإيرانية: أنباء عن سقوط عدد من القتلى في الهجوم الإسرائيلي على طهران