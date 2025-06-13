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أكسيوس: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في كل أنحاء إسرائيل

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2025-06-12 | 20:01
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أكسيوس: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في كل أنحاء إسرائيل
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أكسيوس: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في كل أنحاء إسرائيل

 
 
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