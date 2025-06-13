أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تم استهداف العديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين

أكسيوس: الموساد قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران بالتزامن مع الضربات الجوية التي شنها سلاح الجو

أكسيوس: الموساد قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران بالتزامن مع الضربات الجوية التي شنها سلاح الجو

أ.ف.ب عن مسؤول أمني: إسرائيل "ترجّح" مقتل رئيس الأركان الإيراني في هجومها على إيران