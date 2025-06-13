مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة لشبكة سي.إن.إن: حوارنا مستمر مع الولايات المتحدة لكن الضربة على إيران كانت قرارا إسرائيليا مستقلا

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